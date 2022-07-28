Пострадала женщина. Мэр Николаева рассказал о последствиях российского обстрела города 28 июля, 23:29 Оккупанты обстреляли ракетами частный сектор (Фото:Сенкевич/Telegram)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате обстрела города вечером 28 июля пострадала женщина.

«Сегодня вечером российский снаряд попал во двор частного жилого дома и взорвался буквально в нескольких метрах от него», — написал он в Telegram.

Сенкевич подчеркнул, что в результате удара обрушилась стена и часть кровли. Два соседних дома также получили значительные разрушения.

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«В домах вокруг выбиты окна и повреждена крыша. Предварительно в результате обстрела ранения получила одна женщина», — пишет Сенкевич.

Россия нанесла ракетный удар по городу приблизительно в 19:50. Мэр сообщал, что оккупанты попали в частный сектор. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнял, что оккупанты также попали в центр выдачи гуманитарной помощи.

Россия обстреливает Николаев почти каждый день. Утром 28 июля страна-агрессор обстрелами разрушила здание школы, также были повреждены яхт-клуб, склад агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки.

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