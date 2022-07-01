Ракетный удар по многоэтажке в Николаеве: количество жертв возросло до восьми

1 июля, 04:41
Войска РФ утром 29 июня запустили более десяти ракет по Николаеву (Фото:facebook.com/DSNSMYKOL)

Войска РФ утром 29 июня запустили более десяти ракет по Николаеву (Фото:facebook.com/DSNSMYKOL)

Число жертв попадания российской ракеты в многоэтажку Николаева возросло до восьми.

Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Николаевской области.

"В  22:55 во время поисково-спасательных работ под завалами на лестничной клетке найдено тело мужчины. Таким образом, в результате чрезвычайной ситуации 8 человек погибли и 6 пострадали», - говорится в сообщении. 

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Войска РФ утром 29 июня запустили более десяти ракет по Николаеву. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Ракетные удары Война России против Украины

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