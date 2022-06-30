Известно о семи погибших. Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Николаеве возросло — ГСЧС

30 июня, 17:15
Войска РФ утром 29 июня запустили более десяти ракет по Николаеву (Фото:ДСНС України/Telegram)

Войска РФ утром 29 июня запустили более десяти ракет по Николаеву (Фото:ДСНС України/Telegram)

Спасатели достали тело женщины из-под завалов пятиэтажного дома в Николаеве, в который 29 июня попала российская ракета.

Обновлено 17:30. Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил в Telegram, что из-под завалов пятиэтажки достали тело 21-летней девушки.

«Только что во время поисковых работ и разбора конструкций уничтоженной пятиэтажки спасателями обнаружено тело женщины», — сообщает ГСЧC в Telegram.

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Таким образом известно о семерых погибших мирных жителях и шести пострадавших.

Войска РФ утром 29 июня запустили более десяти ракет по Николаеву. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом.

https://www.youtube.com/embed/qOclq0bH0k0
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Николаев ГСЧС Ракетный удар

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