Известно о семи погибших. Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Николаеве возросло — ГСЧС 30 июня, 17:15 Войска РФ утром 29 июня запустили более десяти ракет по Николаеву (Фото:ДСНС України/Telegram)

Спасатели достали тело женщины из-под завалов пятиэтажного дома в Николаеве, в который 29 июня попала российская ракета.

Обновлено 17:30. Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил в Telegram, что из-под завалов пятиэтажки достали тело 21-летней девушки.

«Только что во время поисковых работ и разбора конструкций уничтоженной пятиэтажки спасателями обнаружено тело женщины», — сообщает ГСЧC в Telegram.

Видео дня

Таким образом известно о семерых погибших мирных жителях и шести пострадавших.

Войска РФ утром 29 июня запустили более десяти ракет по Николаеву. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.