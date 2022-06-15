Удар российской РСЗО Ураган по Николаеву: пострадали пять мирных жителей

15 июня, 21:26
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Последствия российского удара по жилому дому в Николаеве, 15 июня 2022 года (Фото:Оперативне командування Південь/Operational Command South / Facebook)

Последствия российского удара по жилому дому в Николаеве, 15 июня 2022 года (Фото:Оперативне командування Південь/Operational Command South / Facebook)

В результате ракетного удара российских оккупантов по Николаеву в среду, 15 июня, пострадали пять мирных жителей, сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

Как уточнили в ОК Юг, российская РСЗО Ураган попала во многоквартирный дом и прошила перекрытия с четвертого по второй этаж, полностью разрушив четыре квартиры.

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«По предварительным данным, пострадали пять мирных жителей. Самое тяжелое состояние у пожилой женщины, ее с места обстрела забрала скорая», — сказано в сообщении.

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Мэр Николаева Александр Сенкевич до этого говорил, что всего в жилом доме повреждены шесть квартир, несущая стена и выбиты окна.

Ночью 15 июня российские войска нанесли три ракетных удара по Прибужановской громаде Николаевской области.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Николаев Ураган Николаевская область РСЗО Ураган Война России против Украины Ракетный удар

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