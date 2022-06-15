Удар российской РСЗО Ураган по Николаеву: пострадали пять мирных жителей 15 июня, 21:26 Цей матеріал також доступний українською Последствия российского удара по жилому дому в Николаеве, 15 июня 2022 года (Фото:Оперативне командування Південь/Operational Command South / Facebook)

В результате ракетного удара российских оккупантов по Николаеву в среду, 15 июня, пострадали пять мирных жителей, сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

Как уточнили в ОК Юг, российская РСЗО Ураган попала во многоквартирный дом и прошила перекрытия с четвертого по второй этаж, полностью разрушив четыре квартиры.



«По предварительным данным, пострадали пять мирных жителей. Самое тяжелое состояние у пожилой женщины, ее с места обстрела забрала скорая», — сказано в сообщении.

Видео дня

Мэр Николаева Александр Сенкевич до этого говорил, что всего в жилом доме повреждены шесть квартир, несущая стена и выбиты окна.

Ночью 15 июня российские войска нанесли три ракетных удара по Прибужановской громаде Николаевской области.



ВСУ выбили орков с обустроенных позиций на юге и планируют контрнаступления – Сергей Хлань https://www.youtube.com/embed/cTtOEzYn5hI

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.