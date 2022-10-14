Ракетный удар оккупантов по Николаеву 13 октября: погибли восемь человек, спасатели закончили поисковую операцию

14 октября, 16:01
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Последствия ракетного удара РФ по жилому дому в Николаеве, 13 октября 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTER)

Последствия ракетного удара РФ по жилому дому в Николаеве, 13 октября 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTER)

В Николаеве спасатели завершили поисковую операцию после ночного российского ракетного удара по жилому дому 13 октября. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в Telegram в пятницу, 14 октября.

В 14:30 спасатели достали из-под завалов дома тело последнего погибшего, всего под завалами обнаружили тела шести погибших.

«В результате российской атаки 13 октября погибли восемь николаевцев: семь жителей дома и один спасатель, погибший на челночной станции во время дежурства», — написал Сенкевич.

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Ракетные удары страны-агрессора РФ повредили четыре многоэтажных дома, в одном из них два аварийных подъезда.

В ночь на 13 октября российские ракеты попали в жилой дом в Николаеве. В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате попадания в пятиэтажный дом были разрушены два верхних этажа, квартиры, выбиты окна, повреждены машины. Всего по городу было выпущено восемь ракет С-300.

11-летний мальчик, который провел под завалами дома шесть часов, вечером 13 октября умер в больнице.

https://www.youtube.com/embed/MqDRFjcOCOc
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Николаев ГСЧС Ракетные удары Александр Сенкевич Война России против Украины Ракетный удар

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