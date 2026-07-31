Во Львове завершили поисково-спасательную операцию после ракетного удара РФ

Во Львове в результате российского ракетного удара погиб человек (Фото: ГСЧС Украины)

Во Львове в пятницу, 31 июля, завершили поисково-спасательную операцию после ракетного удара РФ. Один человек погиб, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Благодарю спасателей, правоохранителей, медиков, коммунальные службы, волонтеров и всех, кто все эти часы работал на месте трагедии, помогал пострадавшим и разбирал завалы. Светлая память погибшему. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Козицкий.

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31 июля число пострадавших в результате удара составило 38 человек, погиб один человек — 35-летний мужчина. Ранее сообщалось о 34 пострадавших во Львове и одном погибшем. Под завалами могут находиться еще два человека, сообщала ГСЧС.

Ракетный удар по Львову 30 июля — что известно

В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением 358 средств воздушного нападения — 74 ракет и 284 БПЛА.

Российские войска выпустили по Львову 22 крылатые ракеты, сообщил мэр города Андрей Садовый. В результате удара повреждены два многоэтажных дома; в частности, ракета попала прямо в пятиэтажное здание. Также повреждены другие дома, школа и детский сад.