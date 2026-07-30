Во Львове под завалами пятиэтажки, разрушенной российским ударом, нашли тело мужчины

30 июля, 15:45
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Последствия ракетного удара по Львову утром 30 июля (Фото: Сергей Окунев/NV)

Последствия ракетного удара по Львову утром 30 июля (Фото: Сергей Окунев/NV)

Во Львове под завалами пятиэтажного дома, разрушенного в результате российского удара, спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Поисково-спасательные работы на месте попадания продолжаются. Спасатели продолжают разбирать завалы и проверять информацию о возможных пострадавших.

Во Львове российские ракеты попали в жилые дома; пострадали около 30 человек, в том числе трое детей. По предварительной информации, самой старшей из пострадавших — 93 года, самому младшему мальчику — 6 лет. Его госпитализировали с переломами двух конечностей.

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Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что на улице Патона продолжается поисковая операция: под завалами поврежденной пятиэтажки остаются люди. По его словам, Россия направила на Львов 22 ракеты, одна из которых попала в жилой дом.

В городе повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.

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https://www.youtube.com/embed/vj8Cdsz9Wco?si=GnmLnSAOcLOvuy--

В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине 74 ракетами и 284 БПЛА, в ряде регионов гремели взрывы.

В Киеве в результате баллистического обстрела возникли пожары в двух районах, погиб один человек. В Кривом Роге погибли трое детей и трое взрослых — российские оккупанты попали в дом многодетной семьи.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Львов Х-101 ракета Война России против Украины Ракетный удар

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