РФ выпустила 22 ракеты по Львову: повреждены два многоэтажных дома, 34 пострадавших, из-под завалов извлекли погибшего

Утром в четверг, 30 июля, российские войска атаковали Львов крылатыми ракетами . В результате удара повреждены два многоэтажных дома. Пострадали по меньшей мере 34 человека.

22:30. В ГСЧС сообщили, что спасатели продолжают ликвидацию последствий российской атаки. По предварительным данным, под завалами могут находиться еще два человека.

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20:00. Корреспондент NV побывал на месте российских ударов по многоэтажкам во Львове.

19:47 Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что на улицах Патона и Выговского уже 15-й час продолжаются спасательные работы. В больницах остаются семеро пострадавших в результате российских ударов. Садовый также пообещал, что город поможет восстановить все разрушенное российской атакой, и призвал жителей обращаться в выездные центры предоставления административных услуг (ЦНАП) на месте или звонить на городскую горячую линию 15−80.

17:53. Спасатели ГСЧС достали кошку из многоэтажки во Львове, частично разрушенной в результате российского удара. Животное по кличке Лампочка несколько часов оставалось заблокированным в подъезде; хозяин ждал её с самого утра.

Момент спасения животного и передачи любимицы в руки хозяина снял корреспондент NV Сергей Окунев.

17:00. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил , что погибший, чье тело обнаружили под завалами дома на улице Патона, — 35-летний Владимир Шандра, сотрудник полиции Львовской области. Он выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибшего.

15:34. Под завалами пятиэтажного дома во Львове обнаружили тело погибшего мужчины, сообщил глава ОВА Максим Козицкий. Поисково-спасательные работы продолжаются.

12.15. Андрей Садовый сообщил, что во Львове на месте ракетного удара спасатели эвакуировали еще одного жителя — пожилого мужчину на колесном кресле. Его вынесли из соседнего подъезда. По состоянию на данный момент два человека считаются пропавшими без вести.

10.49. Число пострадавших во Львове возросло до 34 человек, сообщили в ОВА.

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09.46. Во Львовской ОВА сообщили, что количество травмированных в результате вражеского ракетного удара по Львову возросло до 31. Среди них — трое детей. Старшей пострадавшей — 93 года, самому младшему мальчику — 6. Его госпитализировали с переломами двух конечностей. Из-под завалов пятиэтажки во Львове удалось деблокировать девять человек.

08.56. Количество пострадавших во Львове увеличилось до 30, сообщили в ОВА.

08.03. Андрей Садовый сообщил, что в общей сложности повреждено более 20 жилых домов, а также школу и два детских сада. Сейчас известно о около 20 пострадавших.

07.49. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе было прямое попадание ракеты в жилой дом, всего 22 ракеты были направлены, много было сбито.

07.34. В ГСЧС показали последствия удара РФ по Львову

06:57. Число пострадавших в результате ракетной атаки на Львов возросло до 15, сообщил Максим Козицкий.

14 из них госпитализировали. В частности, одного спасателя.

«Под завалами находятся люди. Сотрудники ГСЧС делают всё, чтобы как можно скорее их освободить. Благодарю всех неравнодушных, кто помогает разбирать завалы», — добавил глава ОВА.

06:45. Как сообщил Андрей Садовый, под завалами дома на улице Патона остаются люди. В настоящее время продолжается спасательная операция.

Обновлено в 05:52. Предварительно известно о шести пострадавших в результате вражеского обстрела Львова, сообщил Андрей Садовый.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Поступают сообщения о пострадавших. Спасатели и медики оказывают помощь людям», — отметил он.

Чуть позже мэр Львова Андрей Садовый опубликовал первые фото последствий ракетного удара по городу.

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«Горят жилые дома на улицах Патона и Выговского. Продолжается спасательная операция. На месте работают все необходимые службы», — написал он.

Фото: Андрей Садовый/Telegram

Фото: Андрей Садовый/Telegram

Фото: Андрей Садовый/Telegram

Первые взрывы во Львове прогремели примерно в 04:40. До этого Воздушные силы сообщали о движении крылатых ракет в сторону города.

В ночь на четверг, 30 июля, российские войска нанесли массированный удар по Украине с применением баллистических и крылатых ракет, а также ударных БПЛА. В Киеве в результате падения обломков возникли пожары в двух районах; погиб по меньшей мере один человек. Попадание реактивного БПЛА также было зафиксировано в промышленной зоне Новобаварского района Харькова. Кроме того, сообщалось о взрывах в Полтаве, Днепре, Кривом Роге, Сумах и Виннице.