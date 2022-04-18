Удар РФ по Львову: все ракеты попали по гражданской инфраструктуре — ОПУ

18 апреля, 09:30
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Михаил Подоляк отметил, что российские войска выпустили по Львову пять ракет (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк отметил, что российские войска выпустили по Львову пять ракет (Фото:ОПУ)

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Целью ракетного удара по Львову, нанесенного российскими войсками в понедельник утром, 18 апреля, стали объекты гражданской инфраструктуры.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщил у себя в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Сразу пять мощных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре старинного европейского Львова. Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично заявляя на весь мир о своем „праве“… убивать украинцев», — подчеркнул он.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1515935244867801094

Информации о возможных пострадавших в результате удара ВС РФ на данное время нет.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Львов Российская агрессия Ракетные удары Михаил Подоляк Война России против Украины

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