Удар РФ по Львову: все ракеты попали по гражданской инфраструктуре — ОПУ 18 апреля, 09:30 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк отметил, что российские войска выпустили по Львову пять ракет (Фото:ОПУ)

Целью ракетного удара по Львову, нанесенного российскими войсками в понедельник утром, 18 апреля, стали объекты гражданской инфраструктуры.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщил у себя в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Сразу пять мощных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре старинного европейского Львова. Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично заявляя на весь мир о своем „праве“… убивать украинцев», — подчеркнул он.

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Информации о возможных пострадавших в результате удара ВС РФ на данное время нет.

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