Во Львове возросло число пострадавших в результате ракетного удара 30 июля, разбор завалов продолжается

Разбор завалов после российского ракетного удара по Львову продолжается 31 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Во Львове число пострадавших в результате российской ракетной атаки 30 июля возросло до 38 человек, сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в пятницу, 31 июля.

Погиб один человек — 35-летний мужчина. Во Львове продолжается разбор завалов на местах попадания российских ракет, добавил Козицкий.

Речь идет о домах на улицах Патона и Выговского, уточнял мэр Андрей Садовый.

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Ранее сообщалось о 34 пострадавших во Львове и одном погибшем. Под завалами могут находиться еще два человека, сообщала ГСЧС.

Ракетный удар по Львову 30 июля — что известно

В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением 358 средств воздушного нападения — 74 ракет и 284 БПЛА.

Российские войска выпустили по Львову 22 крылатые ракеты, сообщал Садовый. В результате удара повреждены два многоэтажных дома; в частности, ракета попала прямо в пятиэтажный дом. Также повреждены другие здания, школа и детский сад.