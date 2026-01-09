Во Львовской области в результате ударной волны от российского удара несколько сотен человек остались без газа

В поселке Рудно Львовской области в результате ракетной атаки в ночь на 9 января сработала автоматическая система безопасности газа.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

Он отметил, что из соображений безопасности газоснабжение временно отключили для 376 абонентов на нескольких улицах.

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Садовый заверил, что это не авария в сети — защита сработала из-за ударной волны.

Инфографика: NV

Сейчас специалисты работают на месте и проверяют оборудование, после чего газ подадут, добавил мэр Львова.

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что ударная волна вызвала срабатывание защитного запорного клапана на газорегуляторном пункте в Рудно (улицы Садовая, Шевченко, Коперника и Узкая).

Он добавил, что в результате российского удара повреждения получили шесть частных грузовиков.

Ночью страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по Львовской области. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что нельзя исключать пуски ракеты Орешник с российского полигона Капустин Яр.

Впоследствии в Воздушном командовании Запад заявили, что баллистическая ракета, которой ударили по Львовской области, летела со скоростью 13 тысяч километров в час, ее тип будет установлен после изучения всех ее элементов.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о прилете по объекту критической инфраструктуры и частичном отключении газоснабжения.

Утром Минобороны РФ заявило об ударе ракетой средней дальности Орешник по Украине. В сводке российского ведомства утверждается, что оккупанты «нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности Орешник» в ответ якобы на «атаку Киева по резиденции Путина».