Удар РФ по Львовской области: в объект критической инфраструктуры попали три ракеты, есть разрушения
Спасатели ликвидируют последствия атак РФ по Украине (Фото:ГСЧС)
Во время массированного ракетного удара по Украине в ночь на четверг, 16 февраля, три ракеты попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram.
Он уточнил, что попадание было не в объект, от которого зависит подача электроэнергии в регионе.
В результате атаки начался пожар, но его удалось оперативно потушить. Жертв и пострадавших нет, так как сотрудники в момент удара находились в укрытиях.
На месте попадания ракет есть воронка. На соседней улице разрушена стена магазина, но также обошлось без пострадавших.
В ночь на 16 февраля РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину, выпустив 36 ракет морского и воздушного базирования, среди них были Калибры. Силам украинской ПВО удалось сбить 16 ракет.
Власти Львовской области сообщили о прилете в объект критической инфраструктуры.
В Павлограде Днепропетровской области ракеты попали в промышленное предприятие и по жилому сектору, разрушив семь частных домов. Погибла женщина, еще семь человек получили ранения.
Также ракеты попали в объект инфраструктуры в Кировоградской области.
Накануне российские оккупанты запустили воздушные шары, вероятно, чтобы истощить украинскую ПВО и провести разведку. Шесть таких целей было зафиксировано над Киевом.