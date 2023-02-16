Удар РФ по Львовской области: в объект критической инфраструктуры попали три ракеты, есть разрушения 16 февраля, 10:13 Спасатели ликвидируют последствия атак РФ по Украине (Фото:ГСЧС)

Во время массированного ракетного удара по Украине в ночь на четверг, 16 февраля, три ракеты попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram.

Он уточнил, что попадание было не в объект, от которого зависит подача электроэнергии в регионе.

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В результате атаки начался пожар, но его удалось оперативно потушить. Жертв и пострадавших нет, так как сотрудники в момент удара находились в укрытиях.

На месте попадания ракет есть воронка. На соседней улице разрушена стена магазина, но также обошлось без пострадавших.

В ночь на 16 февраля РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину, выпустив 36 ракет морского и воздушного базирования, среди них были Калибры. Силам украинской ПВО удалось сбить 16 ракет.

Власти Львовской области сообщили о прилете в объект критической инфраструктуры.

В Павлограде Днепропетровской области ракеты попали в промышленное предприятие и по жилому сектору, разрушив семь частных домов. Погибла женщина, еще семь человек получили ранения.

Также ракеты попали в объект инфраструктуры в Кировоградской области.

Накануне российские оккупанты запустили воздушные шары, вероятно, чтобы истощить украинскую ПВО и провести разведку. Шесть таких целей было зафиксировано над Киевом.

