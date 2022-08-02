ПВО уничтожила семь из восьми ракет, которые россияне выпустили из Каспийского моря 2 августа, 20:36 Работа украинской ПВО (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Российские оккупанты около 17:00 вторника, 2 августа, выпустили по Украине восемь ракет из района Каспийского моря. Семь из восьми сбили силы противовоздушной обороны.

Как сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook, стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160) выпустили по центральным, южным и восточным областям Украины восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555).



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Инфографика: НВ

«Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной ВС ВСУ. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска и одна была сбита истребителем авиации ВС. К сожалению, есть одно попадание во Львовской области — поражен зенитный ракетный комплекс. Ущерб и пострадавшие уточняются», — добавили в Воздушных силах.

Вечером 2 августа воздушная тревога была объявлена почти во всех областях Украины. Во Львовской ОВА подтвердили российский ракетный удар по территории Червоноградского района.

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