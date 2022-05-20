«Абсолютное зло и глупость». Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по дому культуры в Лозовой 20 мая, 18:14 Цей матеріал також доступний українською Момент ракетного удара по дому культуры в Лозовой Харьковской области, 20 мая 2022 года (Фото:скриншот видео/Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар российских оккупантов по дому культуры в Лозовой Харьковской области, в результате которого пострадали семь человек.

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В своем Telegram-канале Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность.

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«Российский ракетный удар по только что реконструированному зданию культуры. Семь пострадавших, среди которых 11-летний ребенок… Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость», — написал глава государства.

В ГСЧС 20 мая сообщили, что в 15:15 получили сообщение о пожаре и разрушении дома в Лозовой после попадания российской ракеты. Пожар потушили в 15:25. Предварительно, пострадали семь человек, среди них один ребенок. Разбор завалов продолжается, пишет Суспільне.

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко рассказал, что во время удара в здании находились пять человек, они чудом остались живы. Он также сообщил, что две ракеты защитники Украины смогли отбить, но одна попала в цель.

«Видео попадания ракеты не оставляет никаких сомнений — изверги целили четко в здание культуры. Дом культуры в Лозовой был одним из самых больших в Харьковском регионе. Большой зал рассчитан на 1078 мест. В 2021 году мы его только отреставрировали», — написал Ткаченко.



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