РФ ударила по промышленному объекту в Кривом Роге, повреждения очень серьезные — Вилкул 6 декабря, 20:56 Последствия удара по Кривому Рогу ночью 5 декабря (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты во вторник, 6 декабря, нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области.

Обновлено в 20:54. Вилкул во время брифинга сообщил, что россияне могли нанести удар баллистическими ракетами, время подлета которых — не больше нескольких минут. Раненый 1984 года рождения госпитализирован.

Видео дня

«Есть очень большие разрушения. Я только что вернулся с места удара — организовывали работу по ликвидации последствий. Задействованы и работают все необходимые службы», — сказал он.



Обновлено в 20:12. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук написал в Telegram, что в результате удара, предварительно, пострадал один человек, масштабы разрушений устанавливают.

Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в Telegram-канале. Подробности пока не известны.

В ночь на 5 декабря враг нанес удар по территории металлургического комбината АрселорМиттал. Погиб работник предприятия, еще три человека были ранены.

5 декабря Россия совершила новую массированную ракетную атаку по Украине. По данным Генштаба, страна-агрессор выпустила по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31П и Калибр. Из них более 60 ракет уничтожили подразделения ПВО Сил обороны Украины. Одна из ракет упала на территории сельхозпредприятия в Молдове, но не взорвалась.



Из-за ударов по энергетическим объектам по всей Украине ввели аварийные отключения электричества.