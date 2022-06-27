Ракетный удар РФ по Кременчугу: известно о двух погибших и 20 раненых — Тимошенко 27 июня, 17:49 Пожар в ТЦ в Кременчуге после попадания российской ракеты, 27 июня 2022 года (Фото:ДСНС України / Telegram)

В результате ракетного удара России по торговому центру в Кременчуге Полтавской области в понедельник, 27 июня, погибли два человека, 20 — пострадали, из них девять в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram-канале. Спасательная операция продолжается.

В Telegram-канале ГСЧС уточнили, что российские снаряды попали в одноэтажное здание торгового центра, он загорелся. Площадь пожара — 10 тыс. 300 кв. м, на месте работают 115 спасателей.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

27 июня российские войска нанесли удар по гражданскому объекту в Кременчуке. Мэр города Виталий Малецкий сообщил, что ракетный удар пришелся в «очень людное место», есть погибшие и пострадавшие. На месте работают медики, спасатели и правоохранители.

Последствия ракетного удара по ТРЦ Амстор в Кременчуге https://www.youtube.com/embed/S2P6cCyLVqw

В городе находится Кременчугский НПЗ, крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятия Украины. В апреле российские агрессоры нанесли по Кременчугскому НПЗ массированный ракетный удар. После этого власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.



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