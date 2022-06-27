Ракетный удар РФ по торговому центру в Кременчуге: количество жертв возросло до 11 (обновлено) 27 июня, 19:35 Последствия ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года (Фото:КИРИЛО ТИМОШЕНКО Kirill Timoshenko / Telegram)

В результате российского ракетного удара по ТЦ в Кременчуге Полтавской области погибли десять человек, более 40 — пострадали, сообщил начальник ОВА Дмитрий Лунин в Telegram-канале.

Обновлено в 20:57. Количество погибших в результате ракетного удара увеличилось до 11, сообщил Дмитрий Лунин.

«10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы — такая ситуация в Кременчуге в результате ракетных обстрелов в настоящее время [по состоянию на 19:33]», — написал Лунин.

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Позже Лунин уточнил, что 21 человек госпитализирован, еще 29 оказали амбулаторную помощь без госпитализации, среди них — двое детей.

В Telegram-канале ГСЧС сообщили, что по состоянию на 19:15 на месте обнаружили тела шести погибших, к медикам обратились 40 человек, из них 19 госпитализировали.

Советник главы ОП Кирилл Тимошенко у себя в Telegram-канале добавил, что мобильный пункт полиции сейчас работает в отеле Дніпровські зорі, на месте находятся все экстренные службы, продолжается разбор завалов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

В ГСЧС сообщали, что российские снаряды попали в одноэтажное здание торгового центра, он загорелся. Площадь пожара — 10 тыс. 300 кв. м, на месте работают 130 спасателей.



Последствия ракетного удара по ТРЦ Амстор в Кременчуге https://www.youtube.com/embed/S2P6cCyLVqw

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