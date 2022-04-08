«Еще одно зверство России в Украине». Посольство США отреагировало на ракетный удар оккупантов по вокзалу в Краматорске 8 апреля, 16:28 Цей матеріал також доступний українською Тела погибших в результате атаки России на вокзале в Краматорске (Фото:НПУ)

Ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области является еще одним зверством России в Украине, заявили в посольстве США в Киеве.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

«Российский ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске, центра эвакуации гражданского населения, в результате которого десятки человек погибли и более 100 получили ранения, является еще одним зверством, совершенном Россией в Украине», — написали в американском дипломатическом ведомстве в Twitter.

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Там добавили, что мир привлечет российского диктатора Владимира Путина к ответственности.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

По состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых в результате ракетного удара войск РФ по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Четверо погибших — дети.

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Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы, ударив Точкой-У.

Мир осудил действия российских оккупантов в Краматорске.

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