«Еще одно зверство России в Украине». Посольство США отреагировало на ракетный удар оккупантов по вокзалу в Краматорске

8 апреля, 16:28
Цей матеріал також доступний українською
Тела погибших в результате атаки России на вокзале в Краматорске (Фото:НПУ)

Тела погибших в результате атаки России на вокзале в Краматорске (Фото:НПУ)

Ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области является еще одним зверством России в Украине, заявили в посольстве США в Киеве.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

«Российский ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске, центра эвакуации гражданского населения, в результате которого десятки человек погибли и более 100 получили ранения, является еще одним зверством, совершенном Россией в Украине», — написали в американском дипломатическом ведомстве в Twitter.

Видео дня

Там добавили, что мир привлечет российского диктатора Владимира Путина к ответственности.

https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1512415127164928003

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

https://www.youtube.com/embed/AV0HFzPrNkM

По состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых в результате ракетного удара войск РФ по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Четверо погибших — дети.

Читайте также:
Ракетный удар России по Краматорску: в МВД назвали две возможные причины атаки
Слушайте подкаст на эту тему

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы, ударив Точкой-У.

Мир осудил действия российских оккупантов в Краматорске.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Краматорск Посольство США в Киеве Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X