«Еще одно зверство России в Украине». Посольство США отреагировало на ракетный удар оккупантов по вокзалу в Краматорске
Тела погибших в результате атаки России на вокзале в Краматорске (Фото:НПУ)
Ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области является еще одним зверством России в Украине, заявили в посольстве США в Киеве.
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«Российский ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске, центра эвакуации гражданского населения, в результате которого десятки человек погибли и более 100 получили ранения, является еще одним зверством, совершенном Россией в Украине», — написали в американском дипломатическом ведомстве в Twitter.
Там добавили, что мир привлечет российского диктатора Владимира Путина к ответственности.
8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске.
По состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых в результате ракетного удара войск РФ по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Четверо погибших — дети.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы, ударив Точкой-У.
Мир осудил действия российских оккупантов в Краматорске.
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