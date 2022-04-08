Ермак: Ракетный удар по вокзалу Краматорска — еще одно кровавое преступление россиян, попытка сорвать эвакуацию и запугать людей 8 апреля, 12:10 Цей матеріал також доступний українською Последствия ракетного удара российских оккупантов по железнодорожному вокзалу Краматорска (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Ракетный удар войск РФ по железнодорожному вокзалу Краматорска, в результате которого погибли 30 человек и более 100 ранены, — это еще одно кровавое преступление, попытка россиян сорвать эвакуацию, запугать людей, заявил глава ОПУ Андрей Ермак.

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«россия нарушает все правила войны и будет отвечать за каждое преступление на трибунале», — написал он в Telegram.



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Каждое такое действие является также ответом на промедление западных партнеров с внедрением действительно разрушительных санкций, нефтяного эмбарго, а также мощного оружия, которое просит Украина, подчеркнул Ермак.

«Мы победим, но сейчас стоит вопрос жизни людей — сколько еще погибших украинцев хочет увидеть мир от рук циничной страны, которой неизвестны правила морали», — отметил глава Офиса президента.

Ранее в Донецкой ОВА сообщили, что железнодорожный вокзал Краматорска российские оккупанты обстреляли кассетными бомбами из Искандеров. Сообщалось о попадании двух ракет.

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