Глава Евросовета об ударе по Краматорску: Нужно больше санкций против РФ и больше оружия для Украины
В результате ракетного удара России по Краматорску погибли 30 человек (Фото:Владимир Зеленский/Facebook)
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ужасно видеть, как Россия наносит ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области.
Война России против Украины — главные события 8 апреля
«Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, используемых мирным населением, которое эвакуируется из региона, где Россия усиливает свои атаки», — написал он в своем Twitter.
По словам Мишеля, необходимы дальнейшие действия.
«Больше санкций против России и больше оружия для Украины. Только что утвержден 5-й пакет санкций ЕС», — резюмировал он.
8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске.
В Укрзализныце сообщили, что в результате ракетного удара погибли 30 человек, еще 100 пострадали.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы, ударив Точкой-У.
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