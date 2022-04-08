Глава Евросовета об ударе по Краматорску: Нужно больше санкций против РФ и больше оружия для Украины 8 апреля, 13:24 Цей матеріал також доступний українською В результате ракетного удара России по Краматорску погибли 30 человек (Фото:Владимир Зеленский/Facebook)

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ужасно видеть, как Россия наносит ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

«Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, используемых мирным населением, которое эвакуируется из региона, где Россия усиливает свои атаки», — написал он в своем Twitter.

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По словам Мишеля, необходимы дальнейшие действия.

«Больше санкций против России и больше оружия для Украины. Только что утвержден 5-й пакет санкций ЕС», — резюмировал он.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

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В Укрзализныце сообщили, что в результате ракетного удара погибли 30 человек, еще 100 пострадали.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы, ударив Точкой-У.



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