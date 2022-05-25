Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску

25 мая, 11:00
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Краматорск подвергся удару со стороны российских оккупантов (Фото:Александр Гончаренко/facebook.com)

Краматорск подвергся удару со стороны российских оккупантов (Фото:Александр Гончаренко/facebook.com)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области.

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Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

«Тревожная ночь в Краматорске. Авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору. Без жертв», — написал он у себя в Facebook.

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Он призвал всех жителей, выехавших из города в безопасные места, оставаться там и пока не возвращаться в Краматорск.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/543156574128934
https://www.youtube.com/embed/8ioLN6m-bEg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Краматорск Донецкая область Ракетные удары Война России против Украины

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