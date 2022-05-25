Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску 25 мая, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Краматорск подвергся удару со стороны российских оккупантов (Фото:Александр Гончаренко/facebook.com)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области.

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Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

«Тревожная ночь в Краматорске. Авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору. Без жертв», — написал он у себя в Facebook.

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Он призвал всех жителей, выехавших из города в безопасные места, оставаться там и пока не возвращаться в Краматорск.



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