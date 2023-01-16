«Думаю, они продолжат». Может ли агрессор снова ударить по Киеву из ракетных комплексов С-400 и как его остановить — интервью NV 16 января, 19:31 Эксклюзив NV С момента запуска до момента попадания ракет ЗРК С-400 проходят считанные минуты, обращают внимание эксперты (Фото:DR)

Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, — о новой тактике врага в обстрелах украинской столицы, ассортименте его арсеналов и возможностях противодействия от украинских ПВО.



14 января РФ совершила новую массированную атаку по Украине. При этом Киев агрессор впервые обстрелял из зенитных ракетных комплексов С-400 собственного производства, обычно используемых для поражения воздушных целей. Именно поэтому, отмечает Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, киевляне в этот раз не слышали сирены воздушной тревоги перед атакой — ведь с момента пуска до попадания прошли считанные минуты.

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Своими соображениями о том, как можно предотвратить новую опасность и продолжат ли захватчики прибегать к подобной тактике, Згурец поделился с NV.

— Вы говорили, что дальность комплексов С-400, которые россияне применили против столицы 14 января, составляет 230 км. Какой дальности они вообще могут быть? Спикер военно-воздушных сил утверждал, что до 400 км.

— К комплексам С-400 есть разные ракеты. Есть ракета до 400 км, которая у россиян еще недоработана, и есть ракета, индекс которой 48Н6ДМ, мы оперируем данными именно этой ракеты, именно о ней мы говорим.





— Почему они только сейчас начали применять эту тактику против столицы, с чем это связано или о чем это сигнализирует?

— Это связано с тем, что террористическая практика у россиян не исчезает из повестки дня, а способы достижения разные. Крылатые ракеты мы сбиваем, а здесь ситуация несколько иная. Они избрали не сбиваемые образцы и той дальности, которые могут долетать до тех городов, в которые раньше могли доставать только крылатыми ракетами.





– Сколько таких снарядов и пусковых установок у россиян?

— Думаю, речь идет о сотнях образцов, когда мы говорим о пусковых, а по ракетам определить трудно, но речь идет, думаю, о тысячах, ведь это затратный материал для этих комплексов, который они изготовляют уже лет восемь.





— Считается, что нам нечего больше противопоставить этой тактике, кроме уничтожения собственно пусковых установок. Как мы можем это делать?

- Да, мы уничтожали пусковые установки ( С-300), когда они подтягивали их на юге и других участках фронта. У нас есть американские ракеты HARM [AGM-88 HARM, американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета], которые мы используем против этих систем, и есть значительное количество уничтоженных этих российских комплексов, С-300. Также можем уничтожать С-400. Плюс использовать дальнобойные средства поражения, наши MLRS, HIMARS и ставить политический вопрос относительно получения дополнительных средств поражения, в частности дальнобойных крылатых ракет с дальностью до 500 км и более, и вновь поднимать вопросы об ATACMS, которые так же можно использовать для уничтожения этих пусковых установок.





— Среди тех систем, которые мы уже ожидаем от партнеров, которые, кроме Patriot, могут помочь справиться? Например, SAMP/T?

— Да, ЗРК SAMP/T могут справиться, потому что они подходят для баллистических целей, но опять-таки это менее удачная тактика, потому что ракеты к ним стоят дорого, и эффективнее, чем сбивать, будет все же начать охоту на вражеские пусковые установки.

— Каких еще подобных смертоносных сюрпризов теперь можно ожидать от россиян, по вашему мнению?

– Не хочу забегать вперед. Вообще следующие риски касаются появления иранских ракет.





— Насколько быстро они могут воплотиться?

– Трудно сказать. Американская разведка говорит, что давление на Иран привело к тому, что можно говорить об отсрочке поставок этих баллистических ракет оттуда. Но все равно это такой неуверенный показатель.





— Продолжит ли РФ тактику, которую применила против столицы в субботу?

— Думаю, что да, продолжит.