«Думаю, они продолжат». Может ли агрессор снова ударить по Киеву из ракетных комплексов С-400 и как его остановить — интервью NV

16 января, 19:31
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С момента запуска до момента попадания ракет ЗРК С-400 проходят считанные минуты, обращают внимание эксперты (Фото:DR)

С момента запуска до момента попадания ракет ЗРК С-400 проходят считанные минуты, обращают внимание эксперты (Фото:DR)

Автор: Светлана Угнива

Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, — о новой тактике врага в обстрелах украинской столицы, ассортименте его арсеналов и возможностях противодействия от украинских ПВО.

14 января РФ совершила новую массированную атаку по Украине. При этом Киев агрессор впервые обстрелял из зенитных ракетных комплексов С-400 собственного производства, обычно используемых для поражения воздушных целей. Именно поэтому, отмечает Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, киевляне в этот раз не слышали сирены воздушной тревоги перед атакой — ведь с момента пуска до попадания прошли считанные минуты.

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Своими соображениями о том, как можно предотвратить новую опасность и продолжат ли захватчики прибегать к подобной тактике, Згурец поделился с NV.

Вы говорили, что дальность комплексов С-400, которые россияне применили против столицы 14 января, составляет 230 км. Какой дальности они вообще могут быть? Спикер военно-воздушных сил утверждал, что до 400 км.

— К комплексам С-400 есть разные ракеты. Есть ракета до 400 км, которая у россиян еще недоработана, и есть ракета, индекс которой 48Н6ДМ, мы оперируем данными именно этой ракеты, именно о ней мы говорим.

Почему они только сейчас начали применять эту тактику против столицы, с чем это связано или о чем это сигнализирует?

— Это связано с тем, что террористическая практика у россиян не исчезает из повестки дня, а способы достижения разные. Крылатые ракеты мы сбиваем, а здесь ситуация несколько иная. Они избрали не сбиваемые образцы и той дальности, которые могут долетать до тех городов, в которые раньше могли доставать только крылатыми ракетами.

Сколько таких снарядов и пусковых установок у россиян?

— Думаю, речь идет о сотнях образцов, когда мы говорим о пусковых, а по ракетам определить трудно, но речь идет, думаю, о тысячах, ведь это затратный материал для этих комплексов, который они изготовляют уже лет восемь.

Считается, что нам нечего больше противопоставить этой тактике, кроме уничтожения собственно пусковых установок. Как мы можем это делать?

- Да, мы уничтожали пусковые установки ( С-300), когда они подтягивали их на юге и других участках фронта. У нас есть американские ракеты HARM [AGM-88 HARM, американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета], которые мы используем против этих систем, и есть значительное количество уничтоженных этих российских комплексов, С-300. Также можем уничтожать С-400. Плюс использовать дальнобойные средства поражения, наши MLRS, HIMARS и ставить политический вопрос относительно получения дополнительных средств поражения, в частности дальнобойных крылатых ракет с дальностью до 500 км и более, и вновь поднимать вопросы об ATACMS, которые так же можно использовать для уничтожения этих пусковых установок.

Среди тех систем, которые мы уже ожидаем от партнеров, которые, кроме Patriot, могут помочь справиться? Например, SAMP/T?

— Да, ЗРК SAMP/T могут справиться, потому что они подходят для баллистических целей, но опять-таки это менее удачная тактика, потому что ракеты к ним стоят дорого, и эффективнее, чем сбивать, будет все же начать охоту на вражеские пусковые установки.

Каких еще подобных смертоносных сюрпризов теперь можно ожидать от россиян, по вашему мнению?

– Не хочу забегать вперед. Вообще следующие риски касаются появления иранских ракет.

Насколько быстро они могут воплотиться?

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– Трудно сказать. Американская разведка говорит, что давление на Иран привело к тому, что можно говорить об отсрочке поставок этих баллистических ракет оттуда. Но все равно это такой неуверенный показатель.

Продолжит ли РФ тактику, которую применила против столицы в субботу?

— Думаю, что да, продолжит.

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