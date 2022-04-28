Ракетный удар по Киеву. СМИ показали разрушенный жилой дом, количество пострадавших выросло до десяти

28 апреля, 22:57
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Последствия ракетного удара по Киеву (Фото:Громадське)

Последствия ракетного удара по Киеву (Фото:Громадське)

Войска РФ в четверг, 28 апреля, нанесли два ракетных удара по Шевченковскому району Киева. Российский снаряд попал в нижние этажи жилого дома.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Обновлено в 23.10. В ГСЧС сообщили, что количество пострадавших увеличилось до десяти, пять человек спасли. На месте продолжаются спасательные работы, первый и второй этаж частично разрушены.

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В результате попадания российской ракеты в жилой дом пострадали шесть человек, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он уточнил, что ракета вылетела из района Черного моря, вероятно, «с территории украинского Крыма».

28 апреля с визитом в Киеве находятся премьер-министр Болгарии Кирилл Петков и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Киев Война в Украине Ракетный удар

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