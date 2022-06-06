Ракетный удар по Киеву был попыткой РФ сорвать поставки западного оружия — британская разведка

6 июня, 09:49
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РФ хочет помешать отправке Украиной на передовую новых вооружений (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

РФ хочет помешать отправке Украиной на передовую новых вооружений (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Возобновление ракетных ударов по Киеву может свидетельствовать о попытках кремлевского режима сорвать поставки Украине западных оружий.

Об этом говорится в сводке разведке Великобритании, обнародованной в понедельник, 6 июня.

Накануне РФ впервые с конца апреля ударила по Киеву крылатыми ракетами, повредившими инфраструктуру в Дарницком районе города.

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В минобороны РФ заявили, что целью были украинские танки, якобы находившиеся на территории вагоноремонтному заводу (ДВРЗ), однако в Укрзализныце эту информацию опровергли, пригласив журналистов самим убедиться в этом.

«Российские крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, вероятно, пытаясь сорвать поставки западной военной техники украинским подразделениям на передовой», — заявили в британской разведке.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Киев Российская агрессия Вооружение Ракетные удары Война России против Украины

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