После российского удара 40% Киевской области остаются без света — ОВА 5 декабря, 18:34 Сбитая российская ракета в поле в Киевской области, 5 декабря 2022 года (Фото:ANDRII NEBYTOV / Telegram)

Российские оккупанты в понедельник, 5 декабря, попали в объект инфраструктуры в Киевской области, около 40% абонентов остаются без света. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире телемарафона.

По словам Кулебы, сейчас специалисты анализируют ситуацию, предварительно, критических последствий не зафиксировано. В области действуют аварийные отключения.



«Сейчас мы ведем консультации о том, когда сможем восстановить электроснабжение для большинства абонентов. Это будет зависеть от последствий атаки», — объяснил он.

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Глава ОВА добавил, что последняя российская атака была чрезвычайно динамичной, на регион летело много целей, и защитники Украины показали невероятную работу.

Кулеба также напомнил, что Киевская область именно 5 декабря начала переход на графики стабилизационных отключений после предыдущих атак оккупантов.



В компании ДТЭК сообщили в Telegram, что в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях действуют экстренные отключения из-за атаки россиян на объекты критической инфраструктуры, графики стабилизационных отключений временно не действуют.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. Около 13:10 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, в том числе в Киеве, в нескольких областях работала ПВО.

Известно о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.