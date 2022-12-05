После российского удара 40% Киевской области остаются без света — ОВА
Сбитая российская ракета в поле в Киевской области, 5 декабря 2022 года (Фото:ANDRII NEBYTOV / Telegram)
Российские оккупанты в понедельник, 5 декабря, попали в объект инфраструктуры в Киевской области, около 40% абонентов остаются без света. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире телемарафона.
По словам Кулебы, сейчас специалисты анализируют ситуацию, предварительно, критических последствий не зафиксировано. В области действуют аварийные отключения.
«Сейчас мы ведем консультации о том, когда сможем восстановить электроснабжение для большинства абонентов. Это будет зависеть от последствий атаки», — объяснил он.
Глава ОВА добавил, что последняя российская атака была чрезвычайно динамичной, на регион летело много целей, и защитники Украины показали невероятную работу.
Кулеба также напомнил, что Киевская область именно 5 декабря начала переход на графики стабилизационных отключений после предыдущих атак оккупантов.
В компании ДТЭК сообщили в Telegram, что в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях действуют экстренные отключения из-за атаки россиян на объекты критической инфраструктуры, графики стабилизационных отключений временно не действуют.
В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.
В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. Около 13:10 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, в том числе в Киеве, в нескольких областях работала ПВО.
Известно о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.