Россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, в Каменском вспыхнул пожар

26 июля, 01:37
Ракетный удар (Фото: Воздушное командование Восток)

В ночь на 26 июля российские войска нанесли ракетный удар по городу Каменское Днепропетровской области.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.

«Громко было в Каменском. Враг совершил ракетную атаку. В городе произошел пожар. Информация уточняется», — отметил Лысак в соцсетях.

Сейчас официальной информации о разрушениях и возможных пострадавших нет. Продолжается уточнение последствий обстрела. На месте работают соответствующие службы.

