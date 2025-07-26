Россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, в Каменском вспыхнул пожар

В ночь на 26 июля российские войска нанесли ракетный удар по городу Каменское Днепропетровской области.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.



«Громко было в Каменском. Враг совершил ракетную атаку. В городе произошел пожар. Информация уточняется», — отметил Лысак в соцсетях.

Сейчас официальной информации о разрушениях и возможных пострадавших нет. Продолжается уточнение последствий обстрела. На месте работают соответствующие службы.