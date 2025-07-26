Россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, в Каменском вспыхнул пожар
Ракетный удар (Фото: Воздушное командование Восток)
В ночь на 26 июля российские войска нанесли ракетный удар по городу Каменское Днепропетровской области.
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.
«Громко было в Каменском. Враг совершил ракетную атаку. В городе произошел пожар. Информация уточняется», — отметил Лысак в соцсетях.
Сейчас официальной информации о разрушениях и возможных пострадавших нет. Продолжается уточнение последствий обстрела. На месте работают соответствующие службы.