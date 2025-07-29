Сигнал тревоги включился после удара. Врачи роддома в Каменском рассказали подробности атаки РФ

Ночной ракетный удар РФ по больнице в Каменском Днепропетровской области во вторник, 29 июля, оказался неожиданным, потому что воздушную тревогу перед ним не объявляли, заявили Суспільному свидетели атаки.

Заведующая родильным отделением Инна говорит, что на момент ударов РФ в ее отделении было девять рожениц с младенцами. Погибшая беременная находилась в другом отделении, также там была ранена беременная, которая сейчас в тяжелом состоянии, сообщила врач. Сама Инна и ее сотрудники получили незначительные травмы в результате взрыва.

РФ разрушила роддом в Каменском ударом баллистической ракеты / Фото: Суспільне Дніпро

Заведующая отделением новорожденных Яна добавила, что раненых среди женщин и младенцев в ее отделении нет, травмы получил медперсонал. Медики и очевидцы, которые живут недалеко от больницы, говорят, что сигнал тревоги в городе включился уже после прилета.

Россия ударила по больнице в Каменском 29 июля / Фото: Суспільне Дніпро

«Тревога была уже после взрыва. Только добежали до коридора, как произошел второй — вылетели окна. Крики, все плакали, люди испуганные. Я их (россиян — ред.) ненавижу, это скоты. Мы держались, как могли. Ребенок как раз был в селе. Могло быть и хуже, главное, что живы-здоровы мы», — рассказала местная жительница Ксения, в доме которой выбило окна.

Разрушение на территории больницы в Каменском / Фото: Суспільне Дніпро

Сейчас известно о трех погибших. Диане, которая погибла от удара РФ, было 23 года. Местное издание Sobitie сообщает, что женщина находилась на седьмом месяце беременности. Она ждала сына.

Российская ракета в Каменском убила Диану, которая была на седьмом месяце беременности / Фото: Sobitie

Удар РФ повредил оборудование и уничтожил запасы препаратов в родильном и терапевтическом отделении, заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Пациентов пока перевели в другие больницы. Продолжается обследование отделений, которые подверглись ударам, добавил он.

Предварительно сообщалось, что в Каменском погибли два человека. Еще пятеро, среди которых — беременная, пострадали. Сейчас известно о трех погибших и пяти пострадавших.

Удар по Каменскому 29 июля: подробности

Ночью 29 июля российские войска ударили двумя баллистическими ракетами по Каменскому. В результате атаки частично разрушено трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось.

Сильно повреждены родильный дом и отделение городской больницы, уничтожено около десяти автомобилей, сообщал Лысак. В медучреждениях посечена кровля, выбиты все окна. Всех пациентов перевезли в другие больницы.

В результате удара РФ по Каменскому уничтожено около 10 автомобилей / Фото: Суспільне Дніпро

Повреждены два лицея, гимназия, детский сад и 49 домов, выбито более 300 окон. Также выбиты окна в кожно-венерологическом диспансере и детской поликлинике.

Последствия удара РФ по роддому в Каменском 29 июля / Фото: Суспільне Дніпро

Ночью 29 июля российские захватчики также атаковали одно из пенитенциарных учреждений Запорожской области. Погибли 17 человек, 42 получили ранения. По предварительным данным, враг применил фугасные авиационные бомбы.

За минувшие сутки российская армия убила в Украине 22 человека. Еще 85 человек были ранены. Под российскими ударами были 73 украинских города и села, заявил президент Владимир Зеленский.