Россия ночью ударила по Каменскому: повреждены медучреждения, двое погибших, среди пострадавших есть беременная, она в тяжелом состоянии

29 июля, 08:29
В Каменском в результате ракетного удара РФ повреждены медучреждения (Фото: Сергей Лысак/Telegram)

В ночь на вторник, 29 июля, армия страны-агрессора России нанесла ракетный удар по Каменскому Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека, еще пятеро пострадали.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в городе частично разрушено трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Также повреждены медучреждения: родильный и отделение городской больницы.

Среди пострадавших две женщины в тяжелом состоянии, одна из них — беременная. Трое пациентов в состоянии средней тяжести.

Фото: Сергей Лысак/Telegram
Фото: Сергей Лысак/Telegram

Мэр Каменского Андрей Белоусов заявил, что в медучреждениях повреждена кровля, выбиты все окна. На парковке больницы сгорели несколько авто. Всех пациентов перевезли в другие лечебные учреждения.

По его данным, также выбиты окна в кожно-венерологическом диспансере и детской поликлинике.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram

В результате удара РФ повреждены два лицея, гимназия, детский сад и 49 домов, выбито более 300 окон.

Белоусов заверил, что с первых минут на месте происшествия работают спасатели, полиция, городские службы и волонтеры.

Фото: Сергей Лысак/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Ночью 29 июля российские захватчики атаковали одно из пенитенциарных учреждений Запорожской области. Погибли 16 человек, 35 получили ранения. По предварительным данным, враг применил фугасные авиационные бомбы (ФАБ).

26 июля россияне нанесли ракетный удар по Эпицентру в Каменском, торговый центр был полностью уничтожен.

