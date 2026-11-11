Двойной ракетный удар: спасатели показали фото масштабного пожара в Харькове после ночной атаки РФ

11 ноября, 07:56
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Пожар в Харькове после российского удара 11 ноября 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области)

Пожар в Харькове после российского удара 11 ноября 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области)

В Харькове в результате российских ракетных ударов в ночь на среду, 11 ноября, пострадал один человек. В Салтовском районе возник масштабный пожар, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Одно из попаданий произошло на территории гаражного кооператива: горели 38 гаражных боксов и 15 автомобилей на площади 900 кв. м.

Управление ГСЧС в Харьковской области
Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области
Управление ГСЧС в Харьковской области
Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Также в городе повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили и гаражи, сообщает ГСЧС.

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Управление ГСЧС в Харьковской области
Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области
Управление ГСЧС в Харьковской области
Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области
Управление ГСЧС в Харьковской области
Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Ночью мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двойном ракетном ударе по городу — под атакой оказались Индустриальный и Салтовский районы.

Поздно вечером 10 ноября войска РФ атаковали Холодногорский район Харькова шахедом: загорелся частный дом, пострадали четыре человека, сообщал Терехов.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Харьков ГСЧС Гараж Война России против Украины

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