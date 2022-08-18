Среди раненных после обстрела Харькова — 11-летний ребенок, один пострадавший в тяжелом состоянии 18 августа, 03:35 Оккупанты ударили по жилому дому в Харькове ракетой (Фото:ГСЧС)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших после ракетного удара по Харькову — 11-летний ребенок.

«Разрушения — ужасные. 7 человек погибли. 16 — ранены, среди них — 11-летний ребенок. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированные — в среднем состоянии», — заявил Синегубов.

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Он отметил, что предварительно известно о том, что россияне использовали ракету Искандер.

«Русские жестоко и целенаправленно попали по гражданским. А теперь в своих так называемых „СМИ“ распространяют очередные фейки о „военных объектах“. Ни одного военного объекта. Исключительно гражданские — среди которых пенсионеры и дети. Это настоящий терроризм, на который способны только изверги!», — заявил Синегубов.

Российские оккупанты вечером в среду, 17 августа, нанесли ракетный удар по общежитию в Салтовском районе Харькова. В ГСЧС заявили, что количество погибших возросло до семи, из-под завалов здания продолжают спасать людей. Пожар удалось локализовать в 23:38.

Харьков и область каждый день подвергаются российским обстрелам. В Харьковской областной прокуратуре 7 августа сообщили, что из-за действий оккупантов в области погибли более 1000 мирных жителей, в два раза больше — ранены. Среди погибших 50 детей.

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