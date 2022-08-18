Все гражданские. Жертвами ракетного удара России по жилому дома Харькова стали 12 человек — ГСЧС

18 августа, 16:54
Спасатели подчеркивают, что ни одного военного объекта рядом с разрушенным зданием нет (Фото:Головне управління ДСНС України у Харківській області/Facebook)

Спасатели подчеркивают, что ни одного военного объекта рядом с разрушенным зданием нет (Фото:Головне управління ДСНС України у Харківській області/Facebook)

В результате ракетного удара России по жилому дому Харькова погибли 12 мирных жителей и более 20 человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В Facebook ведомство уточняет, что речь идет о ракетном ударе по Салтовскому району Харькова вечером в среду, 17 августа.

«По состоянию на 15:00 известно о 12 погибших. Все они являются гражданскими! Многие пожилые люди и с ограниченными возможностями», — пишет ГСЧС.

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Спасатели подчеркивают, что ни одного военного объекта рядом с разрушенным зданием нет.

Также пресс-служба уточняет, что удалось спасти из-под завалов четыре человека, которые получили разную тяжесть травм. Всего, по их данным, в общей сложности травмы получили 20 человек.

На месте трагедии работают около 80 спасателей и 18 единиц пожарно-спасательной техники.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/438769351625897
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Войска РФ обстреливают Харьков почти каждый день.

Поздно вечером 17 августа войска РФ нанесли ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Полностью разрушено жилое трехэтажное здание, в котором жили люди с нарушениями слуха. Предварительно, удар был нанесен ракетами Искандер.

Также утром в четверга, 18 августа, РФ нанесла еще один удар по Слободскому району Харькова, пострадало общежитие и административное здание, начался крупный пожар. Под завалами общежития погибли три человека, среди них ребенок.

https://www.youtube.com/embed/E77nRjvVQvc
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Обстрел Харьков Ракетный удар

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