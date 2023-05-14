Ночная атака на Харьков: поврежден объект инфраструктуры, общежитие и многоквартирный дом 14 мая, 10:00 Последствие вражеского прилета (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Оккупанты ночью в воскресенье, 14 мая, атаковали ракетами город Харьков и область, предварительно, с ЗРК С-300.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

В Новобаварском районе города поврежден объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом.

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Кроме Харькова, россияне из С-300 обстреляли и поселок Золочев, две ракеты попали в землю между жилыми домами.

По словам Синегубова, в домах выбиты окна, разрушены два гаража. Обошлось без пострадавших.

За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

В результате вражеского обстрела из РСЗО Смерч города Купянск повреждено частное домовладение.

В селе Хатное обстрелами повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома, произошел пожар. Ранена и была госпитализирована 43-летняя женщина.

В селе Огирцеве поврежден жилой дом, 61-летний мужчина получил осколочные ранения, госпитализирован.

В результате обстрелов Волчанска повреждены по меньшей мере три жилых дома.

Российские военные ночью во время масштабной воздушной тревоги нанесли ракетный удар по Новобаварскому району Харькова, целили по инфраструктурному объекту.