Россия нанесла ракетный удар по центру Харькова

18 апреля, 16:43
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Информация о последствиях ракетного удара по центру Харькова сейчас уточняется (Фото: Суспільне Харків)

Информация о последствиях ракетного удара по центру Харькова сейчас уточняется (Фото: Суспільне Харків)

Страна-агрессор Россия днем 18 апреля нанесла ракетный удар по центру города Харьков.

Обновлено 16:42 По предварительной информации, прилет ракеты был в Шевченковском районе Харькова, туда направляются экстренные службы, заявил Синегубов. Он добавил, что угроза из воздуха сохраняется.

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Об этом в 16:17 сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, отметив, что последствия атаки уточняются.

В 16:20 о ракетном ударе по Харькову написал также глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.

Воздушные силы в 15:29 предупредили об активности тактической авиации россиян на северо-восточном направлении и угрозе авиационных средств поражения, а в 15:37 — о шахедах, летевших на Харьков с севера.

По состоянию на 16:25 в Харькове и Харьковском и Богодуховском районах Харьковской области продолжается воздушная тревога.

alerts.in.ua
Инфографика: alerts.in.ua
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война России против Украины Харьков российские атаки Ракетный удар

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