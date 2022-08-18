Количество жертв ракетных ударов РФ по Харькову возросло до 17

18 августа, 18:52
Последствия ракетных ударов российских оккупантов по Харьковской области, 18 августа 2022 года (Фото:Олег Синєгубов / Facebook)

Последствия ракетных ударов российских оккупантов по Харьковской области, 18 августа 2022 года (Фото:Олег Синєгубов / Facebook)

Количество погибших в результате российских ракетных ударов по Харькову возросло до 17 человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале в четверг, 18 августа.

Спасатели достали из-под завалов тела еще семи погибших. По состоянию на 17:30 в Харькове погибли 17 человек, среди которых мальчик 2009 года рождения, 42 человека ранены.

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В Краснограде российские оккупанты убили супружескую пару в своем доме, их 12-летнюю дочь взрывной волной отбросило во двор. Девочку госпитализировали в Харькове с серьезными ранениями. Еще два человека в Краснограде были ранены.

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«Российские террористы целенаправленно ударили ракетами по жилым домам в Слобожанском и Салтовском районах Харькова и в городе Красноград. Также ракетным ударом уничтожено админздание в Холодногорском районе Харькова… За эти преступления против мирных жителей Харьковской области, как и за многие другие, Россия будет нести наказание», — подчеркнул он.

Поздно вечером 17 августа войска РФ нанесли ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Полностью разрушено жилое трехэтажное здание. Предварительно, удар был нанесен ракетами Искандер. В ГСЧС сообщили, что среди погибших — пожилые люди с инвалидностью.

Утром в четверг, 18 августа, страна-террорист РФ нанесла еще один удар по Слободскому району Харькова, пострадали общежитие и административное здание, начался крупный пожар.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что минувшая ночь стала для региона одной из самых трагических с начала полномасштабной войны. 19 августа в Харькове объявлен траур по погибшим.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Харьковская область Харьков Харьковская ОГА Военные преступления РФ Олег Синегубов Война России против Украины Красноград Салтовка

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