Россияне утром атаковали Харьков ракетами Искандер, а не С-300 — полиция 16 сентября, 17:14 Работники полиции изъяли фрагменты корпуса, основу крыла и механизм управления ракетного комплекса Искандер К (Фото:Сергей Болвинов/Facebook)

Российские оккупанты утром в субботу, 16 сентября, нанесли удар по Холодногорскому району Харькова крылатыми ракетами Искандер.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

По его словам, в результате ракетной атаки страны-агрессора РФ были ранены пять человек.

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«На месте наши сотрудники уже изъяли фрагменты корпуса, основу крыла и механизм управления ракетного комплекса Искандер К», — отметил он.

Болвинов отметил, что на одном из мест попаданий образовалась семиметровая воронка, а также были повреждены дома, разрушены стены и выбиты стекла. Он добавил, что раненых гражданских госпитализировали.

Ранее председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты в субботу, 16 сентября, нанесли пять ударов ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова.

Это первая атака на Харьков с 6 августа, когда оккупанты обстреляли город ракетами С-300.

