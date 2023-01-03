Россияне нанесли ракетные удары по Дружковке, одна ракета попала в ледовую арену 3 января, 00:32 Ледовая арена Альтаир (Фото:mixsport.pro)

Россияне нанесли два ракетных удара по Дружковке Донецкой области. Одна из них попала в ледовую арену Альтаир.

« Одна ракета ударила в самом городе, известно о 2 раненых. Другой ракетой нанесен удар по селу Яковловка», — сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Генеральный директор хоккейного клуба Донбасс Федор Ильенко прокомментировал обстрел арены, которая с 2014 года считается домашней ареной клуба.

« Ледовая арена… это не просто здание… это второй дом для нашего клуба после 2014 года… это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине… это люди, которые радовали все 8 лет с начала войны…», — написал Ильенко в Facebook.