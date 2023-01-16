В Кремле цинично прокомментировали уничтожение многоэтажки в Днепре, сославшись на Арестовича 16 января, 14:44 В результате теракта РФ погибли около 40 мирных жителей (Фото:Ян Доброносов/Телеграф)

Российские власти воспользовались скандальными высказываниями советника ОПУ Алексея Арестовича, чтобы оправдать ракетный удар по многоквартирному дому в Днепре.

Комментируя этот теракт, спикер Кремля Дмитрий Песков воспользовался высказываниями Арестовича, чтобы обвинить в военном преступлении Украину.



«Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось, что, собственно, эта трагедия стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны», — заявил он, пытаясь оправдать действия РФ.

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По словам Арестовича, российская ракета упала на дом якобы из-за перехвата украинской ПВО.

Его слова сразу же подхватили российские пропагандисты, выдавая их за «официальную позицию» Украины, которая «признала свою вину» в смерти гражданских.

В связи с этим Воздушным силам пришлось опровергать заявление Арестовича, объясняя, что по дому ударила гиперзвуковая крылатая ракета Х-22, для перехвата которой у ВСУ никаких средств просто нет.

По последним данным, жертвами удара РФ по дому в Днепре стали около 40 человек. Кроме того, более 70 жильцов дома пострадали, а поиски еще 30 продолжаются.

