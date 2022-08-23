Ракетная атака оккупантов на Днепр: власти сообщили подробности

23 августа, 15:00
Стали известны подробности ракетного удара по Днепру (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Стали известны подробности ракетного удара по Днепру (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил подробности ракетного удара российских оккупантов по Днепру.

У себя в Telegram он написал, что из-за «прилета» российской ракеты один частный дом разрушен, один поврежден.

Пострадавших в результате удара нет.

Кроме того, на Никополь российская армия направила три дрона-камикадзе и 20 снарядов из Градов. Повреждено несколько частных домов, еще в нескольких произошло возгорание. Задело и местный водно-спортивный комплекс.

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Предварительно, никто не пострадал.

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Днем 23 августа в Днепре прогремели взрывы. Мэр города Борис Филатов сообщал, что есть факты падения обломков ракет на частные дома.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Ракетные удары Город Днепр Война России против Украины

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