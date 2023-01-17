40 погибших, 25 пропавших без вести. В Днепре разобрали 90% руин разрушенного российской ракетой жилого дома 17 января, 08:26 Разрушенный российским ударом дом (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Более 63 часов продолжается спасательная операция в Днепре, на 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram во вторник, 17 января.

" 39 человек спасены, 40 — погибли. 79 раненых, среди них 16 детей", — написал он.

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В больницах сейчас 28 пострадавших, десять — в тяжелом состоянии. Еще 25 жильцов дома разыскиваются.



Удар российской ракеты Х-22 по многоэтажке в Днепре 14 января стал одним из самых масштабных и циничных военных преступлений России против гражданских украинцев.