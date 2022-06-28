«Простые днепряне находятся под завалами». Войска РФ нанесли ракетный удар по СТО в Днепре — мэр города 28 июня, 18:30 В месте попадания ракеты не было военных, оружия или военной техники (Фото:Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України/Facebook)

Войска РФ атаковали ракетами СТО Автодизель в Днепре, сообщил мэр города Борис Филатов.

«Только что русские мрази влупили ракетой по СТО „Автодизель“. Лучшему СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили», — написал он в Facebook.

Он подчеркнул, что в месте попадания ракеты не было военных, оружия или военной техники, а под завалами находятся мирные люди.

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«Обычные простые днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами. Спасатели тушат пожар», — пишет Филатов.

Спикер Минобороны Александр Мотузянник заявлял, что страна-агрессор Россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины.

По его словам, таким образом РФ хочет сломать дух и разрушить единство украинцев.

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