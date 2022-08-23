Ракетный удар по Днепру. Оккупанты атаковали частный сектор, где не было военных объектов — Филатов 23 августа, 18:06 Последствия ракетного удара по Днепру (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Войска РФ нанесли ракетный удар по частным домам в Днепре, где не было военных объектов, сообщил мэр города Борис Филатов.

В Facebook он уточнил, что удар был нанесен по улице Томской.

«Никаких военных целей, ничего такого особенного. Просто поселок. Просто частные дома обычных людей», — написал он.

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Инфографика: НВ

Филатов предложил оккупантам в следующий раз ударить по памятнику Пушкина и Ломоносова.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко уточнил, что оккупанты нанесли удар по Днепру ракетой Искандер.

Днем 23 августа в Днепре прогремели взрывы. Филатов сообщал, что есть факты падения обломков ракет на частные дома.

Резниченко отмечал, что из-за «прилета» российской ракеты один частный дом разрушен, один поврежден, но обошлось без пострадавших.

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