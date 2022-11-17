Сейчас ее оперируют. Филатов показал обломок российской ракеты и разорванное пальто раненой сотрудницы мэрии Днепра
Обломок ракеты в пальто сотрудницы горсовета Днепра (Фото:www.facebook.com/Borys Filatov)
В четверг, 17 ноября, мэр Днепра Борис Филатов показал обломок российской ракеты и разорванное пальто раненой сотрудницы городского совета.
Снимок Филатов опубликовал в Facebook.
«Во время сегодняшнего ракетного обстрела она и ее коллега просто делали свою работу. Помогали немощным старикам», — написал он.
По словам городского головы, сейчас пострадавшую оперируют.
«Когда вы возносите молитвы к Небу, не забывайте, пожалуйста, о словах благодарности для простых людей: работников соцзащиты, почтальонов, энергетиков, медиков, спасателей, коммунальщиков. Всех воюющих без оружия в руках и спасающих наши жизни», — написал Филатов.
17 ноября российские ракеты атаковали Днепр. Попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие, возник сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом. В результате пострадали минимум 14 человек.