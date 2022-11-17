Сейчас ее оперируют. Филатов показал обломок российской ракеты и разорванное пальто раненой сотрудницы мэрии Днепра

17 ноября, 11:54
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Обломок ракеты в пальто сотрудницы горсовета Днепра (Фото:www.facebook.com/Borys Filatov)

Обломок ракеты в пальто сотрудницы горсовета Днепра (Фото:www.facebook.com/Borys Filatov)

В четверг, 17 ноября, мэр Днепра Борис Филатов показал обломок российской ракеты и разорванное пальто раненой сотрудницы городского совета.

Снимок Филатов опубликовал в Facebook.

«Во время сегодняшнего ракетного обстрела она и ее коллега просто делали свою работу. Помогали немощным старикам», — написал он.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5641517585930092&set=a.529796783768890

По словам городского головы, сейчас пострадавшую оперируют.

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«Когда вы возносите молитвы к Небу, не забывайте, пожалуйста, о словах благодарности для простых людей: работников соцзащиты, почтальонов, энергетиков, медиков, спасателей, коммунальщиков. Всех воюющих без оружия в руках и спасающих наши жизни», — написал Филатов.

17 ноября российские ракеты атаковали Днепр. Попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие, возник сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом. В результате пострадали минимум 14 человек.

https://www.youtube.com/watch?v=pBTjpULId9g&t=160s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Борис Филатов Город Днепр Война России против Украины

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