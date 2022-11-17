Ракетный удар России по Днепру: количество раненых увеличилось до 14, среди них 15-летняя девочка
Один из пострадавших домов в Днепре (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)
Число раненых в результате ракетного удара страны-агрессора России по Днепру увеличилось с восьми до 14, среди них 15-летняя девочка.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
«Уже 14 раненых из-за российской атаки на Днепр. Среди них 15-летняя девочка», — написал он.
По его словам, все пострадавшие госпитализированы.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил в Telegram, что повреждены два жилых дома, и опубликовал видео и фото последствий ракетного удара.
17 ноября российские ракеты атаковали Днепр. Попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие, возник сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом.