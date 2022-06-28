Стреляли Калибрами. Россияне выпустили шесть ракет по Днепру из акватории Черного моря, четыре из них сбили — Воздушные силы 28 июня, 18:44 Россия выпустила по Днепру ракеты Калибр из Черного моря (Фото:Alexey Pavlishak/Reuters)

Российские оккупанты во вторник, 28 июня, выпустили шесть крылатых ракет по Днепру из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Telegram-канале.

«Сегодня, около 17:30, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования Калибр с акватории Черного моря… Подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования Восток ВС ВСУ сбили четыре ракеты врага», — рассказали в Воздушных Силах.

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Ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что российские войска 28 июня атаковали ракетами СТО Автодизель в городе, под завалами находятся мирные люди.

Спикер Минобороны Александр Мотузянник заявил, что страна-агрессор Россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины. По его словам, таким образом РФ хочет сломить дух и разрушить единство украинцев.

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