Количество погибших в Днепре в результате ракетного удара россиян возросло до четырех 18 июля, 19:53 Последствия ракетного удара России по Днепру, 16 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Количество погибших в результате российского ракетного удара по Днепру увеличилось до четырех, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram-канале в понедельник, 18 июля.

Вечером в понедельник спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего. Поисково-спасательные работы на предприятии завершены. По данным ОВА, при ракетной атаке РФ погибли четыре человека, 16 — были ранены. Семь человек сейчас госпитализированы.



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Сотрудники ГСЧС за три дня разобрали на месте удара более 325 тонн разрушенных конструкций.

Вечером 15 июля страна-террорист Россия нанесла ракетные удары по Днепру. Ракеты попали в промышленное предприятие и на оживленную улицу рядом с ним. Ракеты Х-101 выпустили бомбардировщики Ту-95 МС из Каспийского моря, четыре из шести сбили силы ПВО.



В Днепре на месте ракетных ударов собирают доказательства военного преступления России https://www.youtube.com/embed/aCYDvD4lIm0

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