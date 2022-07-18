Количество погибших в Днепре в результате ракетного удара россиян возросло до четырех

18 июля, 19:53
Последствия ракетного удара России по Днепру, 16 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Последствия ракетного удара России по Днепру, 16 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Количество погибших в результате российского ракетного удара по Днепру увеличилось до четырех, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram-канале в понедельник, 18 июля.

Вечером в понедельник спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего. Поисково-спасательные работы на предприятии завершены. По данным ОВА, при ракетной атаке РФ погибли четыре человека, 16 — были ранены. Семь человек сейчас госпитализированы.

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Вечером 15 июля страна-террорист Россия нанесла ракетные удары по Днепру. Ракеты попали в промышленное предприятие и на оживленную улицу рядом с ним. Ракеты Х-101 выпустили бомбардировщики Ту-95 МС из Каспийского моря, четыре из шести сбили силы ПВО.

В Днепре на месте ракетных ударов собирают доказательства военного преступления России

https://www.youtube.com/embed/aCYDvD4lIm0
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Ракетные удары Днепропетровская ОГА Город Днепр Валентин Резниченко Ракетный удар

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