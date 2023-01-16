Украина идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по многоэтажке в Днепре — список

16 января, 15:54
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Работы спасателей на месте ракетного удара России по жилому дому в Днепре, 16 января 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Работы спасателей на месте ракетного удара России по жилому дому в Днепре, 16 января 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Служба безопасности Украины установила российских оккупантов, причастных к ракетному удару по многоэтажному дому в Днепре 14 января.

Обновлено в 16:07. Генпрокурор Андрей Костин во время брифинга заявил, что правоохранителям достоверно известно, кто именно отдал приказ уничтожить жилой дом в Днепре. Он добавил, что ракета, которой оккупанты ударили по многоэтажке, также использовалась россиянами при ударе по ТЦ Амстор в Кременчуге, жилому дому в Сергеевке Одесской области.

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Генпрокурор подчеркнул, что ракета является практически гиперзвуковой и ее очень тяжело отследить. Он также напомнил, что, как и в Сергеевке и в Кременчуге, рядом с местом удара нет ни одного военного объекта, город находится далеко от линии фронта.

«Страна-агрессор принципиально уничтожает украинский народ», — сказал Костин.

Как сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 16 января, по фактам военного преступления России СБУ открыла уголовное дело по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). По предварительным данным, к ракетному удару причастны несколько военнослужащих- страны-террориста, в том числе:

  • командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21 июня 1971 года;
  • командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 8 февраля 1987 года;
  • начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Голенков Дмитрий, 1 сентября 1978 года;
  • штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 7 июня 1982 года;
  • штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 3 июля 1985 года;
  • инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16 июня 1980 года.
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После осмотра места трагедии в СБУ также предварительно подтвердили, что россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22.

«После проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам сообщат о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению всех виновных к ответственности», — добавили в спецслужбе.

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре утром 14 января. По состоянию на понедельник, 16 января, погибли 40 человек, среди них трое детей. 75 человек пострадали, в том числе 14 детей. По данным СБУ, в здании полностью разрушено 72 квартиры, 236 — повреждены, также уничтожено 25 машин.

Ранее спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук и активист и волонтер Сергей Стерненко сообщили, что приказ об ударе по Днепру отдал командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин.

По их данным, 27 июня прошлого года по приказу этого же военного преступника был нанесен ракетный удар по ТЦ Амстор в Кременчуге. Тогда погиб по меньшей мере 21 человек, 66 — пострадали.

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Российские военные Военные преступления РФ Город Днепр Ракетный удар

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