Украина идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по многоэтажке в Днепре — список
Работы спасателей на месте ракетного удара России по жилому дому в Днепре, 16 января 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
Служба безопасности Украины установила российских оккупантов, причастных к ракетному удару по многоэтажному дому в Днепре 14 января.
Обновлено в 16:07. Генпрокурор Андрей Костин во время брифинга заявил, что правоохранителям достоверно известно, кто именно отдал приказ уничтожить жилой дом в Днепре. Он добавил, что ракета, которой оккупанты ударили по многоэтажке, также использовалась россиянами при ударе по ТЦ Амстор в Кременчуге, жилому дому в Сергеевке Одесской области.
Генпрокурор подчеркнул, что ракета является практически гиперзвуковой и ее очень тяжело отследить. Он также напомнил, что, как и в Сергеевке и в Кременчуге, рядом с местом удара нет ни одного военного объекта, город находится далеко от линии фронта.
«Страна-агрессор принципиально уничтожает украинский народ», — сказал Костин.
Как сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 16 января, по фактам военного преступления России СБУ открыла уголовное дело по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). По предварительным данным, к ракетному удару причастны несколько военнослужащих- страны-террориста, в том числе:
- командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич,
21 июня 1971года;
- командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 8 февраля 1987 года;
- начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Голенков Дмитрий, 1 сентября 1978 года;
- штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 7 июня 1982 года;
- штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 3 июля 1985 года;
- инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16 июня 1980 года.
После осмотра места трагедии в СБУ также предварительно подтвердили, что россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22.
«После проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам сообщат о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению всех виновных к ответственности», — добавили в спецслужбе.
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре утром 14 января. По состоянию на понедельник, 16 января, погибли 40 человек, среди них трое детей. 75 человек пострадали, в том числе 14 детей. По данным СБУ, в здании полностью разрушено 72 квартиры, 236 — повреждены, также уничтожено 25 машин.
Ранее спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук и активист и волонтер Сергей Стерненко сообщили, что приказ об ударе по Днепру отдал командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин.
По их данным, 27 июня прошлого года по приказу этого же военного преступника был нанесен ракетный удар по ТЦ Амстор в Кременчуге. Тогда погиб по меньшей мере 21 человек, 66 — пострадали.