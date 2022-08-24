Ракетный удар по Днепропетровской области. Погиб 11-летний мальчик, второго ребенка удалось спасти

24 августа, 21:01
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Последствия обстрелов РФ Днепропетровской области в ночь на 24 августа (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия обстрелов РФ Днепропетровской области в ночь на 24 августа (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В результате российского обстрела Днепропетровской области погиб 11-летний ребенок. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Синельниковский район. В результате ракетных обстрелов погиб 11 летний ребенок. Нет оправдания российским убийцам», — написал он в Telegram.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукаш напомнил, что оккупанты трижды нанесли ракетные удары по Синельниковскому району. В результате под завалами оказалась женщина и двое детей.

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«К сожалению, один мальчик 2011 года рождения погиб. Женщину и еще одного мальчика 2009 года рождения удалось спасти», — написал он.

Ранее сообщалось, что оккупанты приблизительно в 15:00 в среду, 24 августа, нанесли ракетный удар по частному дому в Днепропетровской области.

https://www.youtube.com/embed/7mvMir6_R1Q
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Днепропетровская область Кирилл Тимошенко Ракетный удар

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