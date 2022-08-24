РФ ударила по частному дому в Днепропетровской области, из-под завалов спасли двух детей

24 августа, 15:44
Последствия обстрелов РФ Днепропетровской области в ночь на 24 августа (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия обстрелов РФ Днепропетровской области в ночь на 24 августа (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты около 15:00 в среду, 24 августа, нанесли ракетный удар по частному дому в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram-канале.

Под завалами дома оказались двое детей, спасатели их эвакуировали.

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«Спасибо спасателям и военным, которые берегут наши жизни!» — написал Тимошенко.

Видео дня

Ночью 24 августа российские войска обстреливали Днепропетровскую область из Градов и Ураганов, а также наносили ракетные удары.

24 августа Украина отмечает 31-й День Независимости. Власти и правоохранители заявляли о риске увеличения количества ракетных ударов РФ в этот день. В МВД призвали украинцев быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги перед Днем Независимости и в день празднования из-за возможных вражеских атак.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Днепропетровская область Ракетные удары Кирилл Тимошенко Война России против Украины Ракетный удар

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