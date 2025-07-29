Ракетный удар РФ по Каменскому: умерла 23-летняя беременная женщина, количество погибших возросло до трех

Погибшая в результате российского удара женщина находилась на седьмом месяце беременности (Фото: Аулівський cтаростинський округ/Facebook)

В Каменском Днепропетровской области в результате ракетного удара РФ погибла беременная женщина.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 29 июля.

Глава государства рассказал, что в 02:00 российская армия нанесла ракетный удар по территории городской больницы.

По его словам, погибшую беременную звали Диана, ей было 23 года.

Как сообщает Obozrevatel, женщина находилась на седьмом месяце беременности. В момент ракетного удара РФ она лежала на сохранении в роддоме в Каменском. Она ждала рождения мальчика. Российская ракета убила ее вместе с нерожденным сыном.



Таким образом, количество погибших после российского обстрела Каменского возросло до трех.

Ранее глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что в Каменском пострадали пять человек, среди них — две женщины в тяжелом состоянии, в том числе беременная.

В городе повреждены роддом, больница, кожно-венерологический диспансер и детская поликлиника. Всех пациентов перевезли в другие лечебные учреждения.

Кроме того, в Каменском повреждены два лицея, гимназия, детский сад и 49 домов, выбито более 300 окон.