Ракетный удар РФ по Каменскому: умерла 23-летняя беременная женщина, количество погибших возросло до трех
Погибшая в результате российского удара женщина находилась на седьмом месяце беременности (Фото: Аулівський cтаростинський округ/Facebook)
В Каменском Днепропетровской области в результате ракетного удара РФ погибла беременная женщина.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 29 июля.
Глава государства рассказал, что в 02:00 российская армия нанесла ракетный удар по территории городской больницы.
По его словам, погибшую беременную звали Диана, ей было 23 года.
Как сообщает Obozrevatel, женщина находилась на седьмом месяце беременности. В момент ракетного удара РФ она лежала на сохранении в роддоме в Каменском. Она ждала рождения мальчика. Российская ракета убила ее вместе с нерожденным сыном.
Таким образом, количество погибших после российского обстрела Каменского возросло до трех.
Ранее глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что в Каменском пострадали пять человек, среди них — две женщины в тяжелом состоянии, в том числе беременная.
В городе повреждены роддом, больница, кожно-венерологический диспансер и детская поликлиника. Всех пациентов перевезли в другие лечебные учреждения.
Кроме того, в Каменском повреждены два лицея, гимназия, детский сад и 49 домов, выбито более 300 окон.