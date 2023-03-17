Подъезд многоэтажки буквально сложился. Глава военной администрации рассказал о ракетном ударе РФ по Авдеевке 17 марта, 15:10 Мэр Авдеевки рассказал подробности о ракетном ударе российских оккупантов (Фото:Виталий Барабаш/Telegram)

В результате ракетного удара оккупационных войск РФ по Авдеевке был разрушен многоэтажный дом, в котором до сих пор проживают люди.

Об этом в комментарии 24 каналу сообщил глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

Он отметил, что оккупанты осуществляют много ракетных обстрелов по Авдеевке и позициям украинских войск вокруг города.

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«За ночь было четыре ракетных удара и еще четыре утром. В результате сложился один подъезд 14-этажного дома», — сказал Барабаш.

Он добавил, что в этом подъезде не было жителей, поэтому обошлось без погибших.

13 марта войска РФ из реактивных систем залпового огня Ураган обстреляли Константиновку, а по Авдеевке нанесли ракетные удары. Одна из ракет попала в здание школы, где находился гуманитарный пункт. Погиб один человек, еще двое получили ранения.